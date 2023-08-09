Несколько электричек сменили станцию прибытия и отправления в Астане

Пять электричек сменили станцию прибытия и отправления в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", в связи с проведением капитального ремонта системы перронного водоснабжения на станции Нур-Султан 1 с 14 августа по 10 сентября пять пригородных электропоездов будут временно прибывать и отправляться со станции Нурлы жол.

Это поезда:

№6803 "Астана Нурлы жол – Атбасар", время отправления - 7:30;

№6829 "Астана – Кокшетау", время отправления в 8:08;

№6831 "Ерейментау – Астана", время прибытия - 7:18;

№7553 "Караганда – Курорт Боровое", прибытие в 8:56, отправление в 9:20;

№7556 "Курорт Боровое – Караганда", прибытие в 19:20, отправление в 20:00.

Кроме того, временно отменена стоянка на станции Сороковая электропоезда №6831 сообщением "Ерейментау – Астана Нурлы жол".

Остальные пассажирские поезда будут курсировать в обычном режиме.