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Несколько электричек сменили станцию прибытия и отправления в Астане

Сегодня, 21:59
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railways.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: railways.kz

Пять электричек сменили станцию прибытия и отправления в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", в связи с проведением капитального ремонта системы перронного водоснабжения на станции Нур-Султан 1 с 14 августа по 10 сентября пять пригородных электропоездов будут временно прибывать и отправляться со станции Нурлы жол.

Это поезда:

  • №6803 "Астана Нурлы жол – Атбасар", время отправления - 7:30;
  • №6829 "Астана – Кокшетау", время отправления в 8:08;
  • №6831 "Ерейментау – Астана", время прибытия - 7:18;
  • №7553 "Караганда – Курорт Боровое", прибытие в 8:56, отправление в 9:20;
  • №7556 "Курорт Боровое – Караганда", прибытие в 19:20, отправление в 20:00.

Кроме того, временно отменена стоянка на станции Сороковая электропоезда №6831 сообщением "Ерейментау – Астана Нурлы жол".

Остальные пассажирские поезда будут курсировать в обычном режиме.

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