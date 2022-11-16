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pixabay.com Вчера, 23:52
49
Вчера, 23:52
49
Фото: pixabay.com

Несчастный случай произошел на карьере в Костанайской области

Без признаков жизни обнаружен водитель одного из автомобилей Качарского карьера, передаёт BaigeNews.kz.

"16 ноября 2022 года на автосъезде одного из горизонтов Качарского карьера произошел несчастный случай. Водитель одного из автомобилей 1960 года рождения был обнаружен без признаков жизни. По факту случившегося проводится расследование", - говорится в публикации компании "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение".

Коллектив и руководство АО "Качары Руда" выражают соболезнования семье погибшего.

Предприятие, как отмечается в публикации, окажет необходимую помощь семье.

 
 
 
 
 
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Публикация от SSGPO (@ssgpo_erg)

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#Костанайская область #несчастный случай
BaigeNews.kz
Вчера, 23:52
49
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