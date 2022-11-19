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  • Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность
t.me/KZgovernment Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14
180
Фото: t.me/KZgovernment

Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность

Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына" и другие.

Участники комиссии рассмотрели вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.

По итогам обсуждения Алихан Смаилов дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.

 

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#Правительство РК #экономика #монополия
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:14
180
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