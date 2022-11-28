Недовольный пациент вымогал у врача два миллиона тенге в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области с поличным задержали мужчину, вымогавшего у врача два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам потерпевшей, неизвестный мужчина угрозами пытался получить от неё деньги. Женщина обратилась в полицию. Факт зарегистрировали в Жетысайском РОП по части 1 статьи 194 УК РК - “Вымогательство” и начали расследование.

Полицейские установили и задержали подозреваемого при получении около 1,5 миллиона тенге. Им оказался житель Жетысайского района.

Выяснилось, что мужчина, недовольный оказанными медуслугами, решил отомстить врачу - потребовал деньги иначе угрожал написать жалобу на медработника вышестоящему руководству с требованием уволить сотрудницу.

Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.