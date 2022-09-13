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  • Недостаточная эффективность международных организаций негативно влияет на ситуацию в мире - Ашимбаев
BaigeNews.kz Сегодня, 11:55
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Фото: BaigeNews.kz

Недостаточная эффективность международных организаций негативно влияет на ситуацию в мире - Ашимбаев

Недостаточная эффективность международных организаций негативно влияет на общую мировую ситуацию. Это отметил спикер сената Маулен Ашимбаев на ХХ заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz

"VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в очень ответственный период для мирового сообщества. Весь мир испытывает продолжающееся влияние пандемии, конфликтов, санкций, изменения климата и других глобальных проблем. Мы все видим возросший уровень геополитической напряжеённости и конфликтности в мире. Недоверие между странами, войны, продолжающиеся террористическая активность, недостаточная эффективность международных организаций негативно влияют на общую мировую ситуацию", - рассказал он. 

Спикер добавил, что форум может стать важным сигналом международному сообществу - призвать к диалогу, преодолению противоречий, прекращению конфликтов и достижению мира. Кроме того, ожидается, что тема постпандемического развития будет одной из основных в ходе предстоящего съезда. 

"Вызванные пандемией экономические и социальные проблемы, снижение уровня жизни людей, вынужденная изоляция стали причиной выплеска недовольства и протестов. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства.  Мы убеждены, что контуры нового постпандемического мира, основополагающие принципы его развития нельзя обсуждать без участия религиозных и духовных лидеров. Для построения более сбалансированного, гармоничного и экологичного мира усилий только политиков и бизнеса явно недостаточно", - резюмировал Ашимбаев. 

По его словам, именно духовным лидерам и религиозным деятелям по силам заполнить мировоззренческий и духовный вакуум новыми смыслами. Консолидировать мировое сообщество на основе конструктивной повестки. Создать условия для всеобъемлющего диалога во имя мира и процветания человечества. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

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#Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 11:55
105
Артём Волков Журналист

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