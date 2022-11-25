Лента новостей
- Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на магазин в Актобе 20:27 106
- МВД взяло на контроль расследование дел о нападении на редакции Интернет-порталов в Казахстане 20:02 155
- Не смогла найти "то самое" платье - создала свой свадебный салон. Интервью с дизайнером Анастасией Романовой 19:42 193
- Трассы закрыли в трёх областях Казахстана 18:58 277
- Сборная Уэльса проиграла Ирану на чемпионате мира по футболу 18:44 360
- Более 125 килограммов золота продали в Казахстане в октябре 18:37 243
- Столкновение автобусов в Караганде: скончалась 19-летняя пассажирка 18:01 395
- За перевозку крупной партии гашиша задержан лидер ОПГ города Атырау 17:54 337
- Пенсионные накопления казахстанцев увеличились в 4,5 раза за дестилетие 17:38 304
- В Жанаозене уволили физрука, которого обвинили в избиении школьника 17:31 443
- Каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием - ВОЗ 17:25 361
- Более семи тысяч человек обеспечат арендным жильём без права выкупа в РК в 2022 году 17:07 378
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 17:00 346
- Забастовка на руднике: в "Казфосфате" прокомментировали ситуацию 16:43 448
- Касым-Жомарт Токаев совершит визиты в Россию и Францию 16:09 408
- Около 74 миллиардов тенге запланировали на АСП в 2023 году 16:02 335
- Нефть разлилась в Атырауской области 16:01 352
- Чем питались древние римляне на трибунах Колизея, выяснили археологи 15:45 459
- Пара-каноист из Шымкента получил инновационные протезы ног от фонда "Қазақстан халқына" 15:30 351
- Ипотечная программа "7-20-25" продолжит работать в Казахстане 15:27 380
- Непогода в Астане: автобусы задерживаются, уроки сокращены 15:25 359
- Какие страховые выплаты положены пассажирам столкнувшихся автобусов в Караганде 15:00 530
- Перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ профинансирует синдикат банков 14:47 538
- Особенности и преимущества микрокредитования онлайн 14:42 407
- За двойное гражданство житель Риддера заплатит более 600 тысяч тенге 13:29 663
- В Казахстане будут собирать и хранить информацию о ставках букмекеров 13:18 604
- Лоб в лоб столкнулись два автобуса в Караганде: погиб один водитель 13:03 531
- 88 ветеранов ВОВ стоят в очереди на жилье - сенатор 12:09 484
- Стройматериалы дорожают, а их импорт растет - депутаты потребовали решить проблему 11:55 448
- В Казахстане резко упал спрос на евро 11:48 615
- Где смотреть инаугурацию Касым-Жомарта Токаева 26 ноября 11:39 368
- Президент поручил расследовать инцидент с преследованием журналисток 11:30 1063
- Горнолыжный сезон на Шымбулаке официально откроется 26 ноября 11:22 422
- Закрепить принудительное выселение в законодательстве предлагают сенаторы 11:15 525
- Одни и те же стройкомпании получают госзаказы — сенатор призвал установить лимит для участия в тендерах 11:14 488
- Казахстанцы разводятся ради льготного жилья — сенатор 10:51 472
- Фильм о кокпаре "Ева. Батыр-қыз" выйдет на экраны страны в 2023 году 10:50 442
- Сенаторы обратили внимание правительства на недоступность ипотечных программ 10:42 383
- COVID-19 за сутки заразились 139 казахстанцев — Минздрав 09:38 445
- В Астане задержали криминальных "авторитетов", не поделивших между собой охранный бизнес 08:57 1118
- Мужчине в Алматы пересадили искусственное сердце 08:39 741
- Боксёр из андеркарда Головкина арестован за угрозы массовым расстрелом 08:19 501
- Посещение Петропавловска для иностранцев будет платным 07:48 578
- Посвящённый пожарным мурал появился в Алматы 06:27 810
- Аксуская ферма должна будет вернуть полмиллиарда субсидий государству 05:36 569
- Павлодарские студенты собрали свой вариант машины Голдберга 04:09 566
- При каких погодных условиях дети могут не идти в школу? 03:21 579
- Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки 02:13 821
- 11-летний мальчик спустился за котенком и упал в воду в Астане 01:00 984
- Скандальное высказывание о Казахстане: Соловьёв ответил на критику 00:40 8856
- Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче ЧМ-2022 00:04 591
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 24.11.2022 642
- "Быть педагогом престижно" — сельская учительница рассказала, как стала лучшей в Казахстане 24.11.2022 933
- Задержаны напавшие на редакцию El Media 24.11.2022 809
- Разработку месторождений Карачаганак и Кашаган обсудил Смаилов с представителем Shell 24.11.2022 580
- Мошенник обманул более 40 жителей Шымкента 24.11.2022 544
- Акимов лишили должностей в партии Amanat 24.11.2022 701
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии 24.11.2022 494
- Оскорбившего женщин стендапера арестовали в Алматы 24.11.2022 859
- "Творить для близких по духу, а не для идеологии". Интервью с казахстанским панк-рокером Ерменом Анти 24.11.2022 728
- Главная цель высшего образования в получении навыков — эксперт из США 24.11.2022 576
- Каждый пятый школьник в Казахстане подвергается буллингу. Что должны знать родители 24.11.2022 610
- Казахстан готов нарастить поставки продукции в Канаду 24.11.2022 642
- Астанчан предупредили о резкой смене погоды 24.11.2022 619
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 679
- На десять лет затянулось строительство Ледового дворца в Актау 24.11.2022 872
- Президент подписал закон о принципах госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС 24.11.2022 451
- Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями 24.11.2022 659
- К 2023 году в Алматы установят 172 базовые станции 5G 24.11.2022 828
- Сборная Швейцарии обыграла Камерун на чемпионате мира по футболу 24.11.2022 708
- Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда 24.11.2022 494
- Санитарки инфекционной больницы бастовали в Атырау 24.11.2022 806
- Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО 24.11.2022 869
- Суд по делу Astana LRT: показания просят дать Досаева, Тасмагамбетова, Сагинтаева и других 24.11.2022 1025
- Звёзды мирового балета представили "Лебединое озеро" в Астане 24.11.2022 581
- О вероятности финансовой амнистии высказались в АРРФР 24.11.2022 581
- Учёные рассмотрели вопрос создания сетевого университета тюркских государств 24.11.2022 539
- В Алматы растёт число случаев передачи ВИЧ половым путём 24.11.2022 751
- В каких госструктурах чаще нарушаются права человека, рассказали участники НПМ 24.11.2022 679
- Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы 24.11.2022 1101
Не смогла найти "то самое" платье - создала свой свадебный салон. Интервью с дизайнером Анастасией Романовой
33-летняя Анастасия Романова - основатель красивого женского бизнеса, занимается дизайном свадебных платьев уже 13 лет. Первый наряд она сшила на свою свадьбу. Бренд пользуется большой популярностью в том числе потому, что мастера используют элементы казахского национального стиля. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с дизайнером о бизнесе.
Анастасия шьёт и переделывает одежду с детства. Сначала делала костюмы для кукол, после перешивала наряды мамы под свой размер. Первое свадебное платье девушка сшила в 2009 году.
"Для собственной свадьбы я не могла найти то самое платье в салонах и решила его сшить. После того как я опубликовала свои свадебные фотографии, в Интернете был просто шквал эмоций. Мне писали, спрашивали о том, где я его купила. Бывает, что и до сих пор некоторые пишут, хоть платье уже не актуально", - рассказала она.
После свадьбы Анастасия поняла, что ей нравится создавать именно свадебные наряды и быть причастной к такому важному событию в жизни любой девушки.
"Я сшила ещё одно платье, потом ещё одно. Не шила долгое время на заказ, набивала руку, создавала мини-коллекции. Мне, конечно, хотелось, чтобы все коллекции были продаваемы, но мало что из готовых платьев у меня покупали сразу же. Спустя время начали заказывать именно индивидуальные пошивы", - сказала дизайнер.
Идея создавать свадебные платья в национальном стиле пришла в 2014 году благодаря одной клиентке.
"Я тогда работала на дому, у меня была мини-мастерская. Ко мне пришла невеста, мы сшили ей свадебное платье, а затем она спросила, могу ли я создать ей наряд на проводы невесты в национальном стиле. Я сначала отказалась, потому что у меня не было никакого опыта в создании саукеле, кажекей. Я начала изучать историю костюма. Прочитала много книг, посещала музеи, узнавала древние техники изготовления саукеле и кажекея, вышивки, изучала орнаменты. Только после этого я дала ей положительный ответ и создала костюм. Конечно, сейчас смотря на тот старый костюм, я думаю, как я могла создать его. Но зато виден мой рост", - отметила Анастасия.
Пошивом национальных нарядов она активно занимается уже более пяти лет. Два года назад дизайнер решила внедрить не только казахский костюм, но и костюмы других национальностей. Так пришла идея создать коллекцию "Дружба народов", которую показали в этом году на свадебной выставке в Москве. Эта коллекция получила хорошие отзывы, говорит Анастасия. После этого начали поступать заказы не только на казахские свадебные платья, а также на платья в русском и кавказском стиле.
Она рассказывает, что иногда казахские национальные платья покупают девушки и других национальностей.
"У нас есть и артисты, которые берут национальные наряды не только для Казахстана, но и за рубеж. Были девушки, которые выезжали на конкурсы от Казахстана и брали наши костюмы", - сказала она.
В этом году Анастасия участвовала в показах в Турции и Милане. Пользователи в соцсетях стали обвинять её в том, что на подиуме национальные наряды демонстрировали девушки не казахской национальности.
"На зарубежных показах далеко не всегда есть модели казашки. На показе в Турции практически все модели были турчанками, на них смотрелись наши платья достаточно органично. А в Милане девушки вообще не соответствовали нашим платьям. Не было той подачи, которую могли бы дать казашки. Мои подписчики подали идею, чтобы в следующий раз, когда у нас будет показ за рубежом, я заранее давала отклик для казашек, которые проживают в нужной мне стране, то есть организовывать показы не с профессиональными моделями, а с нашими местными девушками. Только наши казашки могут на 100 процентов преподнести казахский наряд", - сказала Анастасия.
Этнические костюмы, исторические фильмы и музеи - вот откуда Анастасия черпает вдохновение, и это отражается на её изделиях.
Фото из личного архива Анастасии.
-
Trend news
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 17:00 344
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 2877
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 1727
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 968
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 925
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3692
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1291
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34541
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19171
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7596
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4486
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1851
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26873
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 41534
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1823
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16780
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4539
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9210
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3780
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2898
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2877
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9772
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41916
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2693
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2298
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12015
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3152
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19475
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4626
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3583
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4871
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9053
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7242
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3157
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10899
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2768
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2853
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3663
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35452
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3612
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4943
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3451
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4525
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4728
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45226
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3165
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59597
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15451
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19124
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4235
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4141
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5175
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5332
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6655
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14578
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7837
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90664
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6700
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6216
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15129
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8399
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5104
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5503
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35250
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6293
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7359
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14454
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13492
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10201
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302872
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10718
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10009
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27268
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10542
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10279
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17337
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12921
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12701
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14395
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30823
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 679
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 799
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 973
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 836
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 998
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1648
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1768
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1887
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2032
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1720
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2113
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1862
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2037
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2003
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2131
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2314
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2155
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2331
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2539
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2541
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2739
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3236
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3551
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3224
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3461
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3345
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3449
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3456
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3263
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3744
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3965
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3690
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21943
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3999
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3854
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3857
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8944
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4606
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14729
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12881
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12880
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13502
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12423
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16805
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13564
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14995
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15971
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15636
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13181
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13621
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31423
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14639
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17318
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13699
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14920
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15546
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16875
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14990
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16970
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16499
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17733
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17575
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34218
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18052
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19056
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18662
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19550
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19477
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28881
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18975
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26288
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37041
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20732
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27889
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25590
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27238
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23320
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24955
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23310
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22786