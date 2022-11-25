Не смогла найти "то самое" платье - создала свой свадебный салон. Интервью с дизайнером Анастасией Романовой

Фото: из Instagram-аккаунта Анастасии

33-летняя Анастасия Романова - основатель красивого женского бизнеса, занимается дизайном свадебных платьев уже 13 лет. Первый наряд она сшила на свою свадьбу. Бренд пользуется большой популярностью в том числе потому, что мастера используют элементы казахского национального стиля. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с дизайнером о бизнесе.



Анастасия шьёт и переделывает одежду с детства. Сначала делала костюмы для кукол, после перешивала наряды мамы под свой размер. Первое свадебное платье девушка сшила в 2009 году.

"Для собственной свадьбы я не могла найти то самое платье в салонах и решила его сшить. После того как я опубликовала свои свадебные фотографии, в Интернете был просто шквал эмоций. Мне писали, спрашивали о том, где я его купила. Бывает, что и до сих пор некоторые пишут, хоть платье уже не актуально", - рассказала она.

После свадьбы Анастасия поняла, что ей нравится создавать именно свадебные наряды и быть причастной к такому важному событию в жизни любой девушки.

"Я сшила ещё одно платье, потом ещё одно. Не шила долгое время на заказ, набивала руку, создавала мини-коллекции. Мне, конечно, хотелось, чтобы все коллекции были продаваемы, но мало что из готовых платьев у меня покупали сразу же. Спустя время начали заказывать именно индивидуальные пошивы", - сказала дизайнер.

Идея создавать свадебные платья в национальном стиле пришла в 2014 году благодаря одной клиентке.

"Я тогда работала на дому, у меня была мини-мастерская. Ко мне пришла невеста, мы сшили ей свадебное платье, а затем она спросила, могу ли я создать ей наряд на проводы невесты в национальном стиле. Я сначала отказалась, потому что у меня не было никакого опыта в создании саукеле, кажекей. Я начала изучать историю костюма. Прочитала много книг, посещала музеи, узнавала древние техники изготовления саукеле и кажекея, вышивки, изучала орнаменты. Только после этого я дала ей положительный ответ и создала костюм. Конечно, сейчас смотря на тот старый костюм, я думаю, как я могла создать его. Но зато виден мой рост", - отметила Анастасия.

Пошивом национальных нарядов она активно занимается уже более пяти лет. Два года назад дизайнер решила внедрить не только казахский костюм, но и костюмы других национальностей. Так пришла идея создать коллекцию "Дружба народов", которую показали в этом году на свадебной выставке в Москве. Эта коллекция получила хорошие отзывы, говорит Анастасия. После этого начали поступать заказы не только на казахские свадебные платья, а также на платья в русском и кавказском стиле.

Она рассказывает, что иногда казахские национальные платья покупают девушки и других национальностей.

"У нас есть и артисты, которые берут национальные наряды не только для Казахстана, но и за рубеж. Были девушки, которые выезжали на конкурсы от Казахстана и брали наши костюмы", - сказала она.

В этом году Анастасия участвовала в показах в Турции и Милане. Пользователи в соцсетях стали обвинять её в том, что на подиуме национальные наряды демонстрировали девушки не казахской национальности.

"На зарубежных показах далеко не всегда есть модели казашки. На показе в Турции практически все модели были турчанками, на них смотрелись наши платья достаточно органично. А в Милане девушки вообще не соответствовали нашим платьям. Не было той подачи, которую могли бы дать казашки. Мои подписчики подали идею, чтобы в следующий раз, когда у нас будет показ за рубежом, я заранее давала отклик для казашек, которые проживают в нужной мне стране, то есть организовывать показы не с профессиональными моделями, а с нашими местными девушками. Только наши казашки могут на 100 процентов преподнести казахский наряд", - сказала Анастасия.

Этнические костюмы, исторические фильмы и музеи - вот откуда Анастасия черпает вдохновение, и это отражается на её изделиях.

Фото из личного архива Анастасии.