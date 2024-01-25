Названы победители республиканской олимпиады для учащихся сельских школ РК

В Астане подвели итоги республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению для учащихся сельских школ. Призёрами стали 165 старшеклассников. Они выиграли 83 бронзовые, 49 серебряных и 33 золотые награды, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы награждаем лучших учащихся сельских школ, которые победили по семи предметам общественно-гуманитарного направления. Они все прошли региональные отборочные туры, выиграли в республиканской олимпиаде и продемонстрировали свои глубокие, основательные знания и отличную подготовку", - отметил председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК Каныбек Жумашев.

В заключительном этапе олимпиады участвовали около 500 школьников. Они состязались в знаниях казахского языка и литературы, русского языка и литературы, истории Казахстана, основ права, английского языка.

Дипломом первой степени в номинации "Лучшая олимпийская команда" отмечена сборная Мангистауской области. Диплом второй степени получили команды Туркестанской области и Жетысу. Победителям и призёрам вручили 31 ректорский грант ведущих вузов страны.

Все участники заключительного этапа будут зачислены в республиканскую заочную школу "Дарын" для дальнейшей подготовки к интеллектуальным состязаниям. Обладатели дипломов I степени примут участие в заключительном этапе Национальной олимпиады по общеобразовательным предметам в марте 2024 года.