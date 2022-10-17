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t.me/KZgovernment Сегодня, 17:09
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Фото: t.me/KZgovernment

Назначен председатель Комитета геологии

Ерлан Акбаров возглавил Комитет геологии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ukimet. 

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#Минэкологии #назначение #геология
Сегодня, 17:09
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