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Назначен глава Центра международных программ Сегодня, 16:30
88
Сегодня, 16:30
88

Назначен глава Центра международных программ

Член президентского молодёжного кадрового резерва Олжас Сакенов назначен председателем правления АО "Центр международных программ" МНВО, передаёт BaigeNews.kz.

Сакенов родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова. По программе "Болашак" обучался в магистратуре Пенсильванского университета по специальности "Развитие международного образования". 

Он имеет опыт работы в АО "Казпочта", "Самрук-Казына", организациях в сфере образования. Возглавлял Центр инвестиционных проектов в РГП "Республиканский центр развития здравоохранения".  

До назначения на должность председателя правления АО "Центр международных программ" работал в Центре Болонского процесса и академической мобильности. 

Владеет казахским, русским и английским языками.

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#болашак #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:30
88
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