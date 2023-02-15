Назначен глава Центра международных программ

Член президентского молодёжного кадрового резерва Олжас Сакенов назначен председателем правления АО "Центр международных программ" МНВО, передаёт BaigeNews.kz.

Сакенов родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова. По программе "Болашак" обучался в магистратуре Пенсильванского университета по специальности "Развитие международного образования".

Он имеет опыт работы в АО "Казпочта", "Самрук-Казына", организациях в сфере образования. Возглавлял Центр инвестиционных проектов в РГП "Республиканский центр развития здравоохранения".

До назначения на должность председателя правления АО "Центр международных программ" работал в Центре Болонского процесса и академической мобильности.

Владеет казахским, русским и английским языками.