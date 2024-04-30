Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане
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Премьер-министр Казахстана подписал постановление о создании Национальной гидрогеологической службы "Казгидрогеология", передаёт BaigeNews.kz.
Планируется, что новая служба проведёт полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин. В результате чего должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4 300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс.
Наряду с этим "Казгидрогеология" займётся комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.
В рамках деятельности новой службы планируется также осуществить поисково-разведочные работы для увеличения объёмов располагаемых подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. При этом на постоянной основе будет проводиться работа по обеспечению населения и отраслей экономики подземной водой, в том числе для целей орошения.
Ещё среди планов – лицензировать деятельность по поиску, разведке подземных вод и бурению гидрогеологических скважин, а также провести практические работы по использованию геотермальных ресурсов подземных вод (альтернативный источник энергии) для нужд теплоэнергетики, тепличных и рыбоводческих хозяйств.
Обозначенные меры позволят эффективно решать управленческие задачи в области водохозяйственной деятельности на всех уровнях.
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