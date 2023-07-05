Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% с процентным коридором +/-1 п.п., передаёт Baigenews.kz.

"Глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении.

Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики. В соответствии с предыдущими коммуникациями Национального Банка замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем. В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный Банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки.

Годовая инфляция формируется в пределах прогнозного диапазона и в июне 2023 года составила 14,6%. Месячная инфляция в мае возобновила понижательный тренд и в июне замедлилась до 0,5%. Косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ пока не наблюдаются. Однако слабое замедление показателей базовой инфляции указывает на сохранение устойчивого спроса в экономике", - говорится в публикации Набанка.