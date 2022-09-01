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  • Народная партия Казахстана заявила о поддержке политических преобразований Токаева
Informburo.kz Сегодня, 15:02
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Фото: Informburo.kz

Народная партия Казахстана заявила о поддержке политических преобразований Токаева

Народная партия Казахстана сделала заявление, в котором полностью поддержала политические преобразования, объявленные главой государства в сегодняшнем Послании народу Казахстана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт партии Qhp.kz.

В заявлении подчеркивается, что "на внеочередных президентских выборах, как мы и заявляли ранее, поддерживаем кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Искренне полагаем, что политические пребразования заложат прочный фундамент в построении нового справедливого Казахстана. После референдума партия выступала за проведение досрочных выборов в мажилис парламента. Мы приветствуем усиление политической конкуренции и увеличение количества политических партий.

Народная партия Казахстана готова к выборам, планирует победить и сформировать правительство народного доверия. Уверены, что новая волна управленцев, имеющая поддержку народа, сможет эффективно реализовать социально-экономические реформы, озвученные президентом в своем Послании", - говорится в заявлении партии.

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#партии #Токаев #послание народу
Сегодня, 15:02
126
Журналист

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