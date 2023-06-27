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  • На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта
pxhere.com Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50
66
Фото: pxhere.com

На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта

В Астане участок улицы Кунаева перекрыли из-за ремонта автодороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"В связи с проведением ремонтных работ с 27 июня по 3 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран", - говорится в сообщении.

Жителей просят заранее планировать свой маршрут для избежания заторов на дорогах.

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Сегодня, 09:50
66
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