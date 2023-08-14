На пыль и бездорожье жалуются жители села близ Астаны

На разбитые дороги жалуются жители села Аккайын Акмолинской области, которое находится всего в 25 километрах от столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По их словам, недалеко от их села есть четыре карьера, из которых грузовые машины вывозят материалы и поднимают дорожную пыль. Кроме того, этот автотранспорт разбивает асфальтовое покрытие трассы, говорят местные жители.

Из-за плохих дорог постоянно ломается и единственный курсирующий между селом и столицей автобус, которым пользуются работающие в Астане местные жители.

Сельчане говорят, они просили областные власти привести дорогу в порядок. Чиновники обещали сделать ремонт, но не гарантируют, что грузовики снова не разобьют дорожное полотно.

"Они отписались от нас. Написали, что в этом году планируется ремонт дороги КС-31, но повлиять на движение большегрузного транспорта не могут. Для этого мы должны обращаться в транспортную инспекцию. Транспортная полиция не может стоять на дороге областного назначения", — говорит жительница селе Аккайын Оксана.

Сельчане считают, что единственный способ решить проблему, это прекратить работу карьеров. Аким Кызылсуатского районного округа говорит, местные власти такое решение принять не могут и советует людям обращаться в суд.

"Они могут обратиться в суд, если там примут решение, могут закрыть. Каждый может обратиться, но нужна прописка. На данный момент здесь официально прописаны 299 человек, но по факту живут 890 человек. Новый карьер к нам не относится, он в собственности государственного лесного фонда", — сказал аким Кызылсуатского районного округа Оразбай Сальменов.

Сама дорога КС-31 на данный момент ремонтируется. Но не решён вопрос с пылью от грузовиков. Владельцы карьера обещали в этом вопросе помочь сельчанам.

"У нас техника имеется, которая занимается пылеподавлением. Альтернативную дорогу мы в том году сделали, вдоль трассы. Эту дорогу мы сейчас согласовываем и всю технику мы перегоняем на эту альтернативную дорогу", — сказал владелец предприятия Руслан Шаяхметов.

Местные жители опасаются, что пока идёт этап согласования, грузовики успеют разбить новое дорожное полотно.