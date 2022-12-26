open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 09:33
662
Сегодня, 09:33
662
Фото: akorda.kz

На пенсию в 61: президент подписал закон

Глава государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Текст закона публикуется в печати.

Поправки предусматривают: 

  • приостановление запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года с 2023 до 2028 года;
  • поэтапное увеличение размера минимальной базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума; 
  • повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;
  • монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;
  • увеличение продолжительности начисления выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет; 
  • исключение требования о подтверждении платёжеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закон #пенсия #молодежь #пособия
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:33
662
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх