На Иссык-Куль с комфортом: VIP вагоны появятся в поезде, следующем на курорт

Фото: instagram.com/ktj_official_

В Кыргызстане провели испытания нового вагона класса VIP. Уже в ближайшие выходные его включат в состав поезда. Следующего из Бишкека на Иссык-Куль, передаёт BaigeNews.kz.

"Вагон спроектирован с учётом всех требований безопасности, усилена конструкционная часть кузова, которая позволила установить панорамные окна с большим радиусом обзора. Важным элементов является интерьер вагона, выполненный в национальном стиле", - сообщили в компании "Кыргыз Темир жолу".

На одной из стен вагона расположено панно в этническом стиле. Уют создают мягкие диваны, подушки и шторы, украшенные кыргызскими узорами.

Для удобства пассажиров работает система кондиционирования зима-лето, установлена стерео система, два телевизора и wi-fi. Кроме этого обустроен бар с холодильным оборудованием и кулером, где можно приобрести закуски и напитки.

Панорамные окна позволят пассажирам сделать фото и видео красивейших мест Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Комиссия не выявила замечаний в работе и эксплуатации вагона класса VIP. Он будет включён в состав поезда по направлению Бишкек-2 - Балыкчы - Бишкек-2 и доступен для поездки всем желающим уже в ближайшие выходные.