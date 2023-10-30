На глазах прохожих отстреливал птиц житель Усть-Каменогорска
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
209Фото: скрин видео
Житель Усть-Каменогорска напугал посетителей рынка, разгуливая с оружием и отстреливая птиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Посетители оптово-розничного рынка в Усть-Каменогорске записали видео, на котором мужчина прогуливается с пневматической винтовкой в руках. Они также сообщили, что он не просто так шёл, а стрелял на глазах у прохожих в птиц.
В департаменте полиции сообщили, что этот мужчина привлечён к ответственности по части 1 статьи 485 КоАП РК (неправомерное применение оружия). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге).
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