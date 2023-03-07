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рixabay Сегодня, 04:42
197
Сегодня, 04:42
197
Фото: рixabay

На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске

Двоих детей пришлось госпитализировать. В городе продолжают фиксировать жуткие случаи, когда дети страдают от укусов собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

В январе таких случаев было 16, в феврале 20, а за неполную неделю марта – уже 5.

Двоих детей пришлось госпитализировать – в хирургию и ЛОР-отделение.

В городском акимате напоминают, что иногда на людей нападают даже домашние собаки, которых отпускают гулять без поводка.

При этом город не занимается работой с бродячими собаками: финансирование такой деятельности полностью передано в ведение областного акимата.

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#нападение #нападение животного #собака #дети #собака покусала #Усть-Каменогорс
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:42
197
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