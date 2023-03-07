На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске

В январе таких случаев было 16, в феврале 20, а за неполную неделю марта – уже 5.

Двоих детей пришлось госпитализировать – в хирургию и ЛОР-отделение.

В городском акимате напоминают, что иногда на людей нападают даже домашние собаки, которых отпускают гулять без поводка.

При этом город не занимается работой с бродячими собаками: финансирование такой деятельности полностью передано в ведение областного акимата.