Мёртвого новорожденного ребёнка нашли в мусорном контейнере в Рудном
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Страшную находку в полиэтиленовом пакете обнаружили жители Рудного Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlau.kz.
В ДП Костанайской области сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня около дома, расположенного по улице Корчагина в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного ребёнка.
"По данному факту Управлением полиции города Рудный начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью наворожденного ребёнка". Полицией проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение. Если вы были очевидцем данного преступления, просим сообщить в полицию по номерам 102 , 52-60-22, 52-59-25. Малейшая информация может помочь следствию",— просят полицейские.
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