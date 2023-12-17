Мёртвого новорожденного ребёнка нашли в мусорном контейнере в Рудном

Страшную находку в полиэтиленовом пакете обнаружили жители Рудного Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlau.kz.

В ДП Костанайской области сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня около дома, расположенного по улице Корчагина в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного ребёнка.