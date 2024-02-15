Мы не только сохраним его, мы обеспечим его динамичное развитие – Балаева о "Казахфильме"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что министерство намерено начать работу по оказанию государственной поддержки киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вопрос, который волнует многих - это современное состояние "Казахфильма". Как министр я заинтересована в возвращении "Казахфильму" былой славы и статуса в международной киноиндустрии", - сказала Аида Балаева.
Она заверила, что данное поручение Главы государства будет исполнено на должном уровне.
"Кто бы и как бы скептически не относился к будущему "Казахфильма", мы говорим, что "Казахфильм" - это не рядовая киностудия, это наша история, наш дух, надежда национального кино. Поэтому мы не только сохраним его, мы обеспечим его динамичное развитие", - заявила министр.