Мы не только сохраним его, мы обеспечим его динамичное развитие – Балаева о "Казахфильме"

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что министерство намерено начать работу по оказанию государственной поддержки киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вопрос, который волнует многих - это современное состояние "Казахфильма". Как министр я заинтересована в возвращении "Казахфильму" былой славы и статуса в международной киноиндустрии", - сказала Аида Балаева.

Она заверила, что данное поручение Главы государства будет исполнено на должном уровне.