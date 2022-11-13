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  • МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками
bryansku.ru Сегодня, 08:22
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Фото: bryansku.ru

МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками

В МВД РК отреагировали на скандальное видео в соцсетях, где мужчина утверждает, что сотрудники полиции Павлодарской области занимаются продажей синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Автор Telegram-канала EGOV.PRESS попросили МВД разобраться, правду ли говорит некий Виталий Балобан и дать официальный ответ.

Telegram-канал МВД РК сообщил, что мужчину заставили сняться в этом видео и по обращению 26-летнего жителя Аксу ДП Павлодарской области проводит досудебное расследование по статье  "вымогательство".

"Ранее в Сети распространилось видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств.  11 ноября потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео", — пояснили в полиции.

Замначальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, рассказал, что по подозрению в вымогательстве уже задержаны трое безработных жителей Аксу 1989, 1994, 1995 годов рождения.

"Подозреваемые водворены в ИВС Павлодара. Но несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, всё равно проводится проверка по материалам видео. По результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника", — сказал Рашад Утеуов.

Видео: Видео Виталия Балобана/t.me/egovpress
Видео: Замначальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов/ t.me/POLICE_of_KZ
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#вымогательство #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:22
111
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