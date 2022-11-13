МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками

Фото: bryansku.ru

В МВД РК отреагировали на скандальное видео в соцсетях, где мужчина утверждает, что сотрудники полиции Павлодарской области занимаются продажей синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Автор Telegram-канала EGOV.PRESS попросили МВД разобраться, правду ли говорит некий Виталий Балобан и дать официальный ответ.

Telegram-канал МВД РК сообщил, что мужчину заставили сняться в этом видео и по обращению 26-летнего жителя Аксу ДП Павлодарской области проводит досудебное расследование по статье "вымогательство".

"Ранее в Сети распространилось видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств. 11 ноября потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео", — пояснили в полиции.

Замначальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, рассказал, что по подозрению в вымогательстве уже задержаны трое безработных жителей Аксу 1989, 1994, 1995 годов рождения.