Лента новостей
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 08:22 47
- Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах 07:41 208
- В Костанае дети выгнали мать на улицу 06:29 475
- Павлодарец выкупил здание, чтобы обучать детей казахскому языку 05:51 208
- Россияне хотят открыть в Петропавловске фабрику пончиков 04:24 398
- Конкурс красоты среди девушек на колясках прошел в Актобе 03:18 421
- На севере Казахстана четвертый год ищут пропавшую женщину 02:05 611
- 2 млрд тенге требуется на содержание бродячих животных в Костанайской области 01:13 370
- Компания Google пригласила на работу выпускника ЕНУ 00:10 603
- Умерла казахстанский кинорежиссёр Улжан Кулдауова 12.11.2022 541
- Атырауский НПЗ назвал причину перебоев на АЗС сжиженного газа 12.11.2022 351
- Чемпиону мира по пара-каратэ в Астане подарили спортивную коляску 12.11.2022 507
- Сколько медалей завоевали казахстанские боксёры на чемпионате Азии в Аммане 12.11.2022 716
- Двое парней госпитализированы после стрельбы в кафе в Актау 12.11.2022 362
- На пенсию в 45 лет: Тамара Дуйсенова ответила активистам 12.11.2022 840
- В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12.11.2022 548
- Креативная инклюзивность: фестиваль "Арман асулары" прошёл в столице 12.11.2022 353
- Память полицейского, закрывшего телом гранату, увековечили в Петропавловске 12.11.2022 413
- Капитан сборной Казахстана по боксу добыл второе золото на чемпионате Азии 12.11.2022 624
- Водители и кондукторы автопарка грозятся не выйти на работу в Уральске 12.11.2022 416
- 19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии 12.11.2022 700
- Готовность к выборам: члены ЦИК посетили четыре региона Казахстана 12.11.2022 355
- Лжетеррорист заставил спецслужбы искать бомбу в школах Петропавловска 12.11.2022 506
- Энергетики, радиация от телефона, БАДы. О факторах риска бесплодия рассказали врачи 12.11.2022 434
- Чтобы вирусы не утекали из лабораторий: проектом казахстанских студентов заинтересовались в ФБР 12.11.2022 670
- Погиб четырёхлетний ребёнок: пьяный водитель задержан в Талдыкоргане 12.11.2022 622
- Найден тайник с украденным во время январских событий оружием 12.11.2022 464
- Хлопок газовоздушной смеси произошёл на мини-рынке в Курчатове 12.11.2022 392
- С отремонтированного причала нефтепровода КТК началась отгрузка нефти 12.11.2022 422
- Как уберечься от пневмонии, напомнили в Минздраве 12.11.2022 530
- Хотела прыгнуть с крыши пятиэтажки: полицейские спасли мать троих детей в Шымкенте 12.11.2022 489
- Вовлечённые родители - какие они? Репортаж с международной фотовыставки 12.11.2022 460
- Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу 12.11.2022 489
- Коронавирус обнаружили у 800 пассажиров круизного лайнера в Австралии — СМИ 12.11.2022 465
- Узбекская двухчубая, фазан Свайно и индийские павлины: "птицепарк" с редкими породами завёл житель СКО 12.11.2022 1176
- Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов 12.11.2022 700
- "Тоска зелёная" и редкие автобусы: что думают о Шахтинске местные жители. Фоторепортаж 12.11.2022 433
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 2559
- Коронавирусом за сутки заразились 59 казахстанцев 12.11.2022 378
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 1501
- Жителям трёх городов Казахстана не рекомендуют гулять 12 ноября 12.11.2022 956
- Алимханулы оказался немного тяжелее Бентли 12.11.2022 1148
- Многодетного астанчанина пытались через суд выселить из арендного госжилья 12.11.2022 1573
- Новый пригородный маршрут автобуса запускают в Астане 12.11.2022 15371
- Ипотеку в Казахстане чаще оформляют женщины 12.11.2022 451
- Вторая по величине криптобиржа в мире FTX объявила о банкротстве 12.11.2022 464
- В WhatsApp появится новая функция 12.11.2022 766
- Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане 12.11.2022 627
- За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде 12.11.2022 1026
- Рекордный объём денежных переводов из-за рубежа фиксируют в Казахстане 12.11.2022 1119
- “Важная политическая традиция” - глава КИСИ о теледебатах кандидатов в президенты 11.11.2022 452
- Шаг к развитию активной политкультуры – эксперт о теледебатах кандидатов в президенты РК 11.11.2022 398
- Банкам планируют разрешить разовый вывоз из Казахстана наличных рублей 11.11.2022 680
- Младенец умер во время сдачи анализов в Жамбылской области 11.11.2022 2204
- Кандидаты в президенты выступили с обращениями к избирателям 11.11.2022 491
- Более 700 пассажиров не могут вылететь из Шымкента 11.11.2022 627
- Кандидаты в президенты обменялись колкостями на теледебатах 11.11.2022 799
- Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж 11.11.2022 528
- Налог на замужество и трагедия на шахте: о чём спрашивали кандидатов в президенты казахстанцы 11.11.2022 607
- Дебаты-2022: кандидаты в президенты представили свои программы 11.11.2022 732
- Начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты 11.11.2022 711
- Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане 11.11.2022 1176
- Более 83 миллионов пытались незаконно вывезти из Астаны 11.11.2022 9254
- Резерв молодых специалистов при Минздраве предлагают создать казахстанские эксперты 11.11.2022 663
- Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны 11.11.2022 705
- Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя" 11.11.2022 627
- Жайна Шекербекова стала чемпионкой Азии по боксу 11.11.2022 2195
- Невозможно представить развитие агропромышленности без вклада сельчанок - депутат 11.11.2022 740
- По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу 11.11.2022 1577
- Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки 11.11.2022 1404
- Программа "Самопознание" утратит силу - Минпросвещения 11.11.2022 742
- Три новых Boeing-787 приобрела Air Astana 11.11.2022 508
- Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию 11.11.2022 801
- Замерзающего подростка нашли в Костанайской области 11.11.2022 1340
- Единое транспортное пространство хотят создать страны тюркского мира – эксперт 11.11.2022 681
- Рекорд: каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам 11.11.2022 697
- Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы - соцопрос 11.11.2022 605
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ 11.11.2022 439
- Погода ухудшится в шести областях Казахстана 11.11.2022 11294
- Заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены 11.11.2022 7070
МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками
В МВД РК отреагировали на скандальное видео в соцсетях, где мужчина утверждает, что сотрудники полиции Павлодарской области занимаются продажей синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.
Автор Telegram-канала EGOV.PRESS попросили МВД разобраться, правду ли говорит некий Виталий Балобан и дать официальный ответ.
Telegram-канал МВД РК сообщил, что мужчину заставили сняться в этом видео и по обращению 26-летнего жителя Аксу ДП Павлодарской области проводит досудебное расследование по статье "вымогательство".
"Ранее в Сети распространилось видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств. 11 ноября потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео", — пояснили в полиции.
Замначальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, рассказал, что по подозрению в вымогательстве уже задержаны трое безработных жителей Аксу 1989, 1994, 1995 годов рождения.
"Подозреваемые водворены в ИВС Павлодара. Но несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, всё равно проводится проверка по материалам видео. По результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника", — сказал Рашад Утеуов.
-
Trend news
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 08:22 47
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 2559
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 1501
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1320
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1502
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8218
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 37702
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1246
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 948
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10612
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1860
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17901
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3327
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2164
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3624
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7687
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5881
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1854
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9560
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1490
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1579
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2298
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34120
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2345
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3548
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2155
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3176
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3442
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43138
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1893
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57948
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14178
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17289
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2985
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2853
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3886
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4039
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5342
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13175
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6492
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89368
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5408
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4935
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13792
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7129
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3828
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4168
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33959
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4959
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6075
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12992
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12147
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8940
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301570
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9415
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8749
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25980
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9255
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8998
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16081
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11647
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11388
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13110
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29545
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11137
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14850
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22378
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12841
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13359
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10218
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30324
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10309
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349605
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38819
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11194
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11735
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17637
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10927
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50847
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15865
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 420
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 508
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 735
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 412
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 790
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 557
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 776
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 715
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 874
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1011
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 889
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1031
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1269
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1266
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1475
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1963
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2279
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1937
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2205
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2085
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2193
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2199
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1963
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2444
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2687
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2410
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20559
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2714
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2568
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2578
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7665
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3303
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13894
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12042
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12054
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12640
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11661
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15927
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12660
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14157
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15138
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14841
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12397
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12816
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30044
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13810
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16357
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12898
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14095
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14768
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16024
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14192
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16160
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15695
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16870
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16777
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33393
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17246
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18233
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17863
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18783
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18693
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27876
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18184
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25472
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36216
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19942
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26459
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24654
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26465
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22548
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24062
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22369
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22005
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21969
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37661
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24043
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22117
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27266
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26232