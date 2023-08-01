Мужчина скончался после прыжка с парашютом в Астане

Фото: aviatus.ru

58-летний мужчина прыгнул 30 июля с парашютом близ Астаны, менее через сутки, 31 июля, он скончался в больнице, передаёт Baigenews.kz.

Компания, организовывающая прыжки с парашютом, подтвердила произошедшее. Там рассказали, что мужчина при преземлении сломал кости таза. В компании уверяют, что не трогали пострадавшего, а дождались скорой помощи.

"На аэродроме он находился в сознании. Его увезла скорая... У нас квалифицированные инструктора с многолетним стажем, инструктаж очень подробный, со всеми ньюансами правил безопасности", - рассказали в компании.

В ДП Астаны также подтвердили произошедшее. По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.