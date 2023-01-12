Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава

Фото: primeminister.kz

Итоги работы в сфере медицины за 2022 год и задачи на предстоящий год обсудили на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения с участием вице-премьера Алтая Кульгинова, передаёт BaigeNews.kz.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила положительную динамику основных медико-демографических показателей. Общая смертность населения в 2022 году снизилась на 29,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

"Отмечается снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения почти на 32,2 процента, рака – на девять процентов, смертности от болезней органов дыхания – в 1,8 раза, а смертность от туберкулеза снизилась на 12,5 процента. Значительно сократился показатель материнской смертности – более, чем в 3,2 раза", — сказала Ажар Гиният.

Для того чтобы улучшить систему здравоохранения и создать условия для получения качественной помощи по поручению главы государства разработан нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". С 2023 по 2025 годы в регионах страны и отдаленных сёлах будет построено более 650 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Алтай Кульгинов отметил, что в этом году в регионах страны начнётся строительство свыше 300 объектов ПМСП. Будет проведён капитальный ремонт и реконструкция 32 межрайонных центральных районных больниц. Реализация нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" позволит получать медицинскую помощь на местах по принципу "золотого часа".

"В этом году также начнётся строительство восьми объектов здравоохранения в регионах. В Астане будет сдан в эксплуатацию Национальный научный центр инфекционных болезней, будет начато строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау. По поручению главы государства также начнётся комплексная модернизация онкологической службы. Она включает создание современных онкологических центров, развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, повышение доступности противоопухолевых лекарственных средств, модернизацию диагностического оборудования", — отметил Алтай Кульгинов.

Вице-премьер поручил министерству здравоохранения и акиматам регионов провести качественную работу по модернизации и реконструкции медучреждений, расширению инфраструктуры медицинских организаций, оснащению оборудованием, сокращению дефицита кадров, повышению квалификации персонала.