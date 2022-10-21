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pixabay.com Сегодня, 11:25
87
Фото: pixabay.com

Минтруда будет искоренять дискриминацию в рабочих отношениях

Такое дополнение в законодательство будет внесено по поручению президента.

Министерство труда и социальной защиты будет курировать вопросы соблюдения равных возможностей и толерантности в трудовых отношениях, сообщает BaigeNews.kz. Проект соответствующих поправок в постановление правительства разместили на портале "Открытые НПА".

Документ расширяет список функций министерства. Дополнительно включается подпункт, который предусматривает

"обеспечение соблюдения принципов равных возможностей, толерантности и недопущения ущемления прав по социальному, расовому, национальному и языковому признаку, а также предупреждение возникновения межэтнической и иной любой дискриминации в социально-трудовых отношениях".

Также Минтруда будет анализировать  и выявлять системные проблемы, поднимаемые заявителями.

Дополнения в законодательство вносят по поручению президента, которое было дано на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 25 мая 2022 года.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 4 ноября.

 

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#Минтруда #дискриминация #законопроект
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:25
87
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