Минобороны направило более 300 военнослужащих в Атыраускую область для борьбы с паводками
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 километров преодолеют своим ходом на военной технике. Такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.
"Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сёл", – отметил командир бригады морской пехоты Азамат Сулейменов.
К борьбе с паводками в регионе привлечены и воинские части Актауского гарнизона. В Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева