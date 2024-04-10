Минобороны направило более 300 военнослужащих в Атыраускую область для борьбы с паводками

Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 километров преодолеют своим ходом на военной технике. Такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.

"Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сёл", – отметил командир бригады морской пехоты Азамат Сулейменов.

К борьбе с паводками в регионе привлечены и воинские части Актауского гарнизона. В Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.