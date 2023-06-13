Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 октября

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В Казахстане планируют повысить минимальные цены на водку, ликёр, коньяк с 1 октября, передаёт BaigeNews.kz. Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа об установлении минимальных розничных цен на крепкий алкоголь.

Так, согласно проекту, планируют установить минимальные розничные цены в период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года на:

водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр;

коньяк и бренди в размере 2 930 тенге за литр.

С 1 октября 2023 года минимальные розничные цены составят на:

водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 2 100 тенге за литр;

коньяк и бренди в размере 3 110 тенге за литр.

К слову, в настоящее время минимальные розничные цены на водку и ликеры - 1 980 тенге за литр, а на коньяк и бренди - 2 930 тенге за литр.

Проект на публичном обсуждении до 26 июня 2023 года.