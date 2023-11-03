Миллион тенге за должность в школе: полиция задержала "помогайку" в Шымкенте

Миллион тенге отдала аферистке жительница Шымкента, желая стать учителем в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Со слов 27-летней потерпевшей, малознакомая женщина обещала ей помощь с трудоустройством в одно из учебных заведений. Свою услугу злоумышленница оценила в 1 млн тенге. Факт следователи Туранского РУП зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК “Мошенничество”", - говорится в сообщении.

В результате проведенных работ 36-летнюю подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в полицейское управление.

Кроме того, задержанная имеет причастность и к другому факту аферы. Еще одну доверчивую гражданку она обманула почти на полтора миллиона тенге, обещая квартиру по госпрограмме без очереди и безвозвратный грант для реализации бизнес-идей.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение.