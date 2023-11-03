Миллион долларов для Палестины: обозреватель объяснил решение Токаева

Политический обозреватель Газиз Абишев разъяснил на своем Телеграмм-канале решение президента Казахстана оказать помощь Палестине в размере 1 миллиона долларов, передает BaigeNews.kz.

Абишев отмечает, что Казахстан не собирается портить отношения с Израилем, а только хочет помочь страдающему народу Плестиниы.

"Президент Токаев принял решение выделить $1 млн на гуманитарную помощь палестинскому народу. Вместе с тем, подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает методы насилия и террористических актов в решении международных проблем. "Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди", - отметил он. "Жертвами противостояния", а не "жертвами Израиля", как формулируют пропалестинские активисты по всему миру. Другими словами, у Казахстана всё же своя, отличная от Турции позиция по происходящему: всё началось с кровавой террористической атаки 7 октября. РК это признаёт, не собирается ссориться с Израилем, понимая его стремление разобраться с террористами. Но всё же сильно переживает за страдающих палестинцев, а потому готова помочь им деньгами", - написал Абишев в Телеграмм.