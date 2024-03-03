Михаил Кукушкин вышел в финал "Челленджера" в Испании
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
83Фото: пресс-служба ФТК
Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий 165-ю строчку мирового рейтинга, пробился в финал турнира серии ATP Challenger на Тенерифе (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале Михаил со счётом 2:6, 6:2, 7:6 победил испанца Мартина Ландалусе (399 АТР).
Сегодня 3 марта Кукушкин в финале встретится с итальянцем Маттео Гиганте.
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