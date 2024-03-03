Михаил Кукушкин вышел в финал "Челленджера" в Испании

Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий 165-ю строчку мирового рейтинга, пробился в финал турнира серии ATP Challenger на Тенерифе (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Михаил со счётом 2:6, 6:2, 7:6 победил испанца Мартина Ландалусе (399 АТР).

Сегодня 3 марта Кукушкин в финале встретится с итальянцем Маттео Гиганте.