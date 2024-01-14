Microsoft снова стала самой дорогой компанией в мире

Компания Microsoft впервые за три года восстановила статус самой дорогой в мире, обогнав компанию Apple по стоимости акций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Акции Microsoft поднялись на 1%, а рыночные показатели корпорации составили $2,887 триллиона. Такая сумма капитализации стала самым высоким показателем для Microsoft за всю историю. Рост стоимости акций корпорации обусловлен лидерством в сфере искусственного интеллекта и инвестициями в разработчика чат-бота ChatGPT компанию OpenAI.

В свою очередь, компания Apple оказалась на втором месте по стоимости акций. В начале 2024 года Apple потеряла 3% стоимости акций после роста на 48% в 2023 году. Причину падения акций компании связывают с понижением спроса на iPhone.

Аналитики ожидают, что Microsoft сообщит о росте выручки на 16% до 61,1 миллиарда долларов благодаря продолжающемуся росту облачного бизнеса, который будет представлен в ближайшие недели.