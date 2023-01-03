Метель, туман и ветер: какой будет погода 3 января в Казахстане

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Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов 3 января в Казахстане ожидается снег, на западе, в южных регионах – осадки (дождь, снег). На большей части страны ожидаются туман, гололёд, усиление ветра и метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днём Карагандинской областей, в районе Алакольских озёр в Жетысуской области ожидается усиление юго-западного ветра до 30 метров в секунду и более.

В Астане — переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), метель. Днём гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днём около 0 градусов.

В Алматы — переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днём 0-2 тепла.

В Шымкенте — переменная облачность, осадки, утром и днём сильные (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днём 2-4 тепла.