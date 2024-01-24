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Мажилис ратифицировал изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи

Сегодня, 11:57
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: BaigeNews.kz

Мажилис ратифицировал Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz.

Протокол был подписан 31 августа 2022 года в целях уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих стран.

Протокол о внесении изменения в договор был подписан в августе 2022 года в целях уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.

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