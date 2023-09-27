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Мажилис одобрил поправки по вопросам оборонной промышленности

Сегодня, 15:28
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Qazcontent Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
188
Фото: Qazcontent

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым будет регулироваться вопрос утилизации боеприпасов с истёкшим сроком годности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представила проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа" депутат Айгуль Куспан.

Она указала на ключевые моменты законопроекта.

"Предлагается на законодательном уровне наделить уполномоченный орган - министерство промышленности и строительства, функцией утверждения инструкции по организации и обеспечению безопасности производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. В первую очередь, этот документ необходим для деятельности казахстанской специализированной организации "КазТехнология", занимающейся утилизацией боеприпасов с истёкшим сроком годности", - сообщила она.

Кроме того, с целью упростить и ускорить ремонт вооружения и военной техники законопроектом предусматривается возможность для силовых структур закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке госзакупок. При этом все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких как двигатели, коробки передач и так далее, оставят за министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки.

Также законопроектом вносятся поправки в Закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" в части установления компетенции министерства обороны как уполномоченного органа в сфере государственной авиации РК по разработке и утверждению Инструкции по организации лётной работы и Инструкции по организации объективного контроля полётов государственной авиации РК.

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