Матчи казахстанских теннисистов на Уимблдоне перенесли

Встречу 1/64 финала Уимблдона между Юлией Путинцевой и бразильянкой Беатрис Аддад-Майей перенесли уже во второй раз.

Сначала теннисистки должны были сыграть 4 июля, но не вышли на корт из-за непогоды.

Сегодня встреча была остановлена дважды: сначала после счёта в первом сете 4:1 в пользу казахстанки, а затем спустя два гейма при счете 5:2 игра была прервана снова.