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pxhere.com Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16
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Фото: pxhere.com

Матчи казахстанских теннисистов на Уимблдоне перенесли

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании перенесли матчи с участием казахстанцев Александра Бублика и Юлии Путинцевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик должен был сыграть с 48-й ракеткой мира из США Джеффри Джон Волфом. Матч перенесли на 6 июля из-за дождя.

Встречу 1/64 финала Уимблдона между Юлией Путинцевой и бразильянкой Беатрис Аддад-Майей перенесли уже во второй раз.

Сначала теннисистки должны были сыграть 4 июля, но не вышли на корт из-за непогоды.

Сегодня встреча была остановлена дважды: сначала после счёта в первом сете 4:1 в пользу казахстанки, а затем спустя два гейма при счете 5:2 игра была прервана снова.

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Сегодня, 21:16
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