Мастер-класс по концертной режиссуре прошел в "Қазақконцерте"

Фото: Данира Искакова

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню работников культуры и искусства в Казахстане, режиссер Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Татьяна Кирьянова провела мастер-класс "Концертная режиссура: от идеи до воплощения" для творческих коллективов и артистов из разных регионов страны, передает BaigeNews.kz.

Спикер поделилась с участниками мероприятия собственным профессиональным опытом по подготовке концертных программ. Тематические проекты "Музыкальное ревю", симфоническая сказка "Петя и волк" и "Филармония FM" успешно были приняты публикой. В ходе непринуждённой беседы с коллегами Татьяна Кирьянова подчеркнула, что режиссерам крайне необходимо владеть специфическими технологиями, помогающими удерживать внимание зрителей. Это напрямую касается создания идеи, оригинальности концепции, правильного распределения концертных блоков и появления новых форматов. Изучая, как сценические представления могут быть интерпретированы, спроектированы, участники получили целый набор инструментов, которые они могут использовать в собственной работе. Кроме того, эксперт порекомендовала им эффективные тесты и упражнения, помогающие сосредоточится на поставленных задачах и стать внимательнее к деталям. По ее мнению, такие методы позволяют артистам в кратчайшие сроки обрести новые источники вдохновения.

"В 2014 году я посетила первый творческий мастер-класс. Это был совершенно новый формат в отличие от образовательных программ. Сценарист из российского города Курган рассказала нам о том, как старается поломать "четверную стену", чтобы в своих проектах акцентировать внимание на общении со зрителями. В данное время в репертуаре Акмолинской областной филармонии появились программы детей и для подростков. Сегодня я продолжаю осваивать интересные "фишки" у опытных мастеров, чтобы поделиться ими с нашими зрителями. Аналогичные тренинги основаны на методах неформального обучения, когда люди обмениваться знаниями и обсуждают текущие проблемы в сфере отечественного искусства", - пояснила Татьяна Кирьянова.

Директор Государственной концертной организации "Қазақконцерт" Актоты Раимкулова посетила мастер-класс и поздравила артистов с предстоящим профессиональным праздником.

"Работники культуры вносят бесценный вклад в эстетическое и духовное, нравственное и патриотическое воспитание и прививают уважение к истории. Этот праздник – ещё одна замечательная возможность сказать спасибо всем вам, кто сохраняет и приумножает общее духовное наследие", - сказала она.

Напомним, 19 мая в Центральном концертном зале "Qazaqstan" состоится Гала-концерт в честь Дня работников культуры и искусства, организованный при поддержке Министерства культуры и спорта РК.