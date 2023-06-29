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Сегодня, 16:23
309
309Фото: иллюстративное фото food.pibig.info
Массовое отравление в Кентау: число пострадавших увеличилось
В кентаускую городскую инфекционную больницу уже обратились 67 человек, передаёт BaigeNews.kz. Все они употребляли в кафе "Ризык Рауаны" суши, лаваш, пиццу, чикен.
"67 больных, из них 40 – дети, 27 – взрослых, двое беременных. Состояние всех больных средней степени тяжести, в динамике – стабильное с улучшением", - сообщила в четверг заведующая отделом городской инфекционной больницы Кентау Айгуль Сурамисова.
Напомним, ранее сообщалось, что после посещения одного из кафе Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением. Возбуждено уголовное дело.
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