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рixabay Вчера, 05:21
257
Вчера, 05:21
257
Фото: рixabay

Массовая гибель тюленей на Каспии: Когда установят причину

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что до середины января 2023 года будет озвучена точная причина массовой гибели тюленей в акватории Каспия, передаёт BaigeNews.kz.

Тем временем, специалисты занимаются исследованием проб воды, грунта и внутренностей животных. 

"Я сам не ездил на Каспий и не занимался изучением. Но мы сейчас в рамках поручения Главы государства собираемся создавать институт исследовательский по вопросам Каспийского моря", - озвучил Сериккали Брекешев.

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#Каспий #тюлень #гибель #Брекешев #экология
BaigeNews.kz
Вчера, 05:21
257
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