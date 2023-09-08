Массовая драка произошла на "Хоргосе"
Сегодня, 00:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
121Фото: ДП Жетысуской области
Массовая драка произошла 6 сентября на территории МЦПС "Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.
На месте происшествия найден травматический пистолет. Оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Факт зарегистрирован в ЕРДР Панфиловской районной полиции по статье 293 часть 3 пункт 2 УК РК (хулиганство).
"Установлено, что в конфликте участвовали местные жители в возрасте 20-26 лет, которые были установлены и доставлены в полицию. В результате драки жертв и пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - отмечается в сообщении ДП.
Расследование продолжается.
Самое читаемое
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Максим Галкин всё же приедет в Казахстан
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение