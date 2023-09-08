Массовая драка произошла на "Хоргосе"

Массовая драка произошла 6 сентября на территории МЦПС "Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

На месте происшествия найден травматический пистолет. Оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Факт зарегистрирован в ЕРДР Панфиловской районной полиции по статье 293 часть 3 пункт 2 УК РК (хулиганство).

"Установлено, что в конфликте участвовали местные жители в возрасте 20-26 лет, которые были установлены и доставлены в полицию. В результате драки жертв и пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - отмечается в сообщении ДП.

Расследование продолжается.