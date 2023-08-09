Машина вспыхнула в паркинге ЖК в Астане
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
141Фото: ДЧС Астаны
Автомобиль Range Rover загорелся в паркинге жилого комплекса на улице Акан Серы в Астане. Пожарные спасли четверых взрослых и ребёнка, эвакуировали 150 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
ЧП произошло в 13:54.
"По прибытию огнеборцев установлено, что в паркинге жилого комплекса горит автомобиль марки Range Rover, создалось сильное задымление. В ходе тушения пожара спасено пять человек, из них один ребёнок, эвакуировано 150 человек, из них 30 детей", - уточнили в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
В 14:40 пожар ликвидирован.
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