  • 9 Августа, 17:56
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Машина вспыхнула в паркинге ЖК в Астане

Сегодня, 16:41
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ДЧС Астаны Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: ДЧС Астаны

Автомобиль Range Rover загорелся в паркинге жилого комплекса на улице Акан Серы в Астане. Пожарные спасли четверых взрослых и ребёнка, эвакуировали 150 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

ЧП произошло в 13:54. 

"По прибытию огнеборцев установлено, что в паркинге жилого комплекса горит автомобиль марки Range Rover, создалось сильное задымление. В ходе тушения пожара спасено пять человек, из них один ребёнок, эвакуировано 150 человек, из них 30 детей", - уточнили в ДЧС. 

Жертв и пострадавших нет. 

В 14:40 пожар ликвидирован.

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