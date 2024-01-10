Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ
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Постоянный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный канал организации.
Началось первое в 2024 году заседание постоянного совета ОДКБ.
"В связи с состоявшимся переходом председательства в Организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял Постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", - говорится в сообщении.
Отметим, Марат Сыздыков является постпредом Казахстана при ОДКБ с апреля 2022 года, до этого с марта 2019 года он был вице-министром иностранных дел, а еще раньше – с 2014 года занимал пост советника-посланника посольства Казахстана в России.
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