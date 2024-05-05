Мадонна бесплатно выступила на пляже в Рио-де-Жанейро

Мадонна бесплатно выступила на пляже в Рио-де-Жанейро
5 Мая, 12:48
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5 Мая, 12:485 Мая, 12:48
497Фото: BBC.com
Американская певица Мадонна провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На концерт пришло множество поклонников поп-звезды, по оценке городской мэрии — 1,5 миллиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
Песчаная полоса пляжа превратилась в огромный танцпол.Официальный сайт Мадонны рекламировал это шоу как крупнейшее за всю ее карьеру
Рио готовился к выступлению несколько дней.
Поклонники поп-звезды толпились возле отеля Copacabana Palace, где остановилась Мадонна.
Это было последнее выступление Мадонны в рамках ее ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в октябре в Лондоне.
Фото: bbc.com
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