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Мадонна бесплатно выступила на пляже в Рио-де-Жанейро

5 Мая, 12:48
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BBC.com 5 Мая, 12:48
5 Мая, 12:48
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Фото: BBC.com

Американская певица Мадонна провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На концерт пришло множество поклонников поп-звезды, по оценке городской мэрии — 1,5 миллиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".


Песчаная полоса пляжа превратилась в огромный танцпол.Официальный сайт Мадонны рекламировал это шоу как крупнейшее за всю ее карьеру

Рио готовился к выступлению несколько дней.

Поклонники поп-звезды толпились возле отеля Copacabana Palace, где остановилась Мадонна.

Это было последнее выступление Мадонны в рамках ее ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в октябре в Лондоне.

Фото: bbc.com

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