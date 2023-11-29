Лжетеррориста отправили на принудительное психиатрическое лечение в Атырау
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Сообщившего о том, что в школе заложена бомба, 27-летнего мужчину госпитализировали в психиатрический стационар в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
27-летний житель Атырау позвонил в полицию и сообщил, что в одной из школ установлено взрывное устройство.
Прибывшие на место полицейские, сотрудники прокуратуры, национальной безопасности и спасатели не обнаружили бомбу.
Звонившего быстро установили.
Позже на судебном заседании мать этого 27-летнего мужчины, как его законный представитель, пояснила, что тот болен. В день происшествия он вышел из больницы, и его состояние ухудшилось.
Она также отметила, что ранее уже был аналогичный случай - парень не знает, куда звонит. Она просила назначить сыну амбулаторное лечение.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что данный гражданин страдает хроническим психическим расстройством “параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом”.
Мужчину освободили от уголовной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса РК и назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа Атырауского областного центра психического здоровья.
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