Лжетеррориста отправили на принудительное психиатрическое лечение в Атырау

Сообщившего о том, что в школе заложена бомба, 27-летнего мужчину госпитализировали в психиатрический стационар в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27-летний житель Атырау позвонил в полицию и сообщил, что в одной из школ установлено взрывное устройство.

Прибывшие на место полицейские, сотрудники прокуратуры, национальной безопасности и спасатели не обнаружили бомбу.

Звонившего быстро установили.

Позже на судебном заседании мать этого 27-летнего мужчины, как его законный представитель, пояснила, что тот болен. В день происшествия он вышел из больницы, и его состояние ухудшилось.

Она также отметила, что ранее уже был аналогичный случай - парень не знает, куда звонит. Она просила назначить сыну амбулаторное лечение.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что данный гражданин страдает хроническим психическим расстройством “параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом”.

Мужчину освободили от уголовной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса РК и назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа Атырауского областного центра психического здоровья.