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  • Лжеполицейский подловил жителя Кокшетау на посещении девушек лёгкого поведения
discover24.ru Сегодня, 09:55
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Фото: discover24.ru

Лжеполицейский подловил жителя Кокшетау на посещении девушек лёгкого поведения

Мошенник подкараулил мужчину возле гостиницы и вымогал деньги.

Вымогателя с полицейской корочкой задержали в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Астана

23-летний житель города передал лжеполицейскому миллион тенге. Мошенник настиг жертву на выходе из гостиницы и представился сотрудником полиции. Деньги, по словам потерпевшего, выманил шантажом. Угрожал посадить за посещение женщин лёгкого поведения. 

Настоящие полицейские уже задержали горе-вымогателя. Ему грозит до двух лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

"Им оказался временно не работающий 28-летний житель Кокшетау, который признался в содеянном. При личном обыске у подозреваемого была изъята обложка от удостоверения сотрудника полиции и денежные средства", — рассказала руководитель пресс-службы департамента полиции области Гульнар Пинчук.

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#вымогательство
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
113
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