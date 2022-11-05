Лжеполицейский подловил жителя Кокшетау на посещении девушек лёгкого поведения

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Мошенник подкараулил мужчину возле гостиницы и вымогал деньги.

Вымогателя с полицейской корочкой задержали в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Астана

23-летний житель города передал лжеполицейскому миллион тенге. Мошенник настиг жертву на выходе из гостиницы и представился сотрудником полиции. Деньги, по словам потерпевшего, выманил шантажом. Угрожал посадить за посещение женщин лёгкого поведения.

Настоящие полицейские уже задержали горе-вымогателя. Ему грозит до двух лет тюрьмы с конфискацией имущества.