Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан

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Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев встретился с послом Демократической Республики Шри-Ланка Джанитой Лиянге и послом Республики Филиппины Игорем Байленом, передаёт BaigeNews.kz.

Посол Байлен предложил рассмотреть вопрос приезда в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Также господин Байлен выразил желание в скором времени посетить все регионы Казахстана, в особенности Алматы, чтобы познакомиться с культурой нашей страны и изучить ее туристский потенциал.

Встреча прошла в офисе АО "НК "Kazakh Tourism", Ержан Еркинбаев обсудил с послами сотрудничество в области туризма, спорта и культуры.

Также в рамках встречи председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Аманбаев рассказал иностранными дипломатам о туристском потенциале Казахстана и об основных тенденциях развития этой отрасли в стране.

По итогам беседы Ержана Еркинбаева с послом Лиянге, стороны договорились продвигать совместные туристские маршруты и наладить обмен опытом между Казахстаном и Шри-Ланкой. Дипломат отметила важность возобновления прямых рейсов для увеличения туристского потока между странами.

В завершении данных встреч Ержан Еркинбаев поблагодарил послов и поздравил с началом дипломатической миссии, а также заверил, что сотрудничество между нашими странами будет долгим и плодотворным.