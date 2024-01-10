Квартира горела в новом ЖК Астаны, спасены семь человек

В Астане спасли семь человек в ходе пожара в многоэтажном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС столицы.

Пожар произошёл утром 9 января в квартире на 10 этаже жилого комплекса "Будапешт": в кухонном помещении горела мебель и домашние вещи.

"В ходе тушения пожара столичными пожарными с соседней квартиры спасено семеро человек, из них трое детей. Пожар локализован в 10:32 и ликвидирован в 10:35. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Проезд для пожарной техники был затруднён из-за припаркованного автотранспорта, отметили в ДЧС.

"ДЧС Астаны убедительно рекомендует не оставлять автомобили на подъездных дорогах. Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для проезда специальной техники, так как припаркованный автотранспорт препятствует проезду и работе специальной технике в случае пожара. Помните о том, что каждая секунда может спасти чью-то жизнь и сохранить имущество", - обратились к автовладельцам в ДЧС.