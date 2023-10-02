Курс тенге ослаб на 3,4% в сентябре - Нацбанк

По итогам сентября курс тенге ослаб на 3,4% до 474,99 тенге за доллар США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального банка РК.

По информации нацбанка, среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 158 до 162 млн долл. США.

Общий объём торгов составил 3,4 млрд долл. США.

"На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в октябре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,5 до 1,6 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре ожидается в размере от 100 до 150 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 50 до 70 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 1155 млн долларов США.

"Доля продаж из Национального фонда составила 34% от общего объема торгов и не более 55 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - добавили в Нацбанке.

В рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Национальным Банком в сентябре были также осуществлены покупки валюты в размере 60 млн долларов США.