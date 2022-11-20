Куда делась рыба из реки Шарон, объяснили в Комитете рыбного хозяйства

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Специалисты Комитета рыбного хозяйства страны отреагировали на видеоролик, недавно опубликованный в СМИ. Автор видео из в Курмангазинского района Атырауской области интересуется, почему в реке Шарон не видно ни одной рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

В Комитете рыбного хозяйства заинтересовались публикацией и провели проверку.

"Около 13:00 часов сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства произвели мониторинг реки Шарон близ поселка Хиуаз. В связи с понижением температуры воды, молодь рыбы в настоящее время сконцентрирована в наиболее глубоких местах реки. На сегодня её глубина составляет около 2-3 метров. В настоящее время угроза гибели рыбы отсутствует", — резюмировали специалисты.

В ведомстве отметили, что рейды на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на подконтрольной Инспекции территории, продолжаются.