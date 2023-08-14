Кто получит президентские стипендии в сфере культуры и спорта
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Министерство культуры и спорта опубликовало приказ о выделении президентских стипендий организациям высшего и послевузовского образования по направлениям культуры, искусства и туризма, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году подведомственным учебным заведениям выделено 25 президентских стипендий. Из них 24 – бакалавриату и одна – магистрантам.
"Среди учебных заведений высшего образования 4 президентские стипендии выделены Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, 12 – Казахскому национальному университету искусств, 4 – Казахской Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, 4 – Международному университету туризма и гостеприимства. Президентская стипендия для магистрантов присуждена магистратуре Казахского национального университета искусств", — говорится в сообщении министерства.
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