Количество случаев буллинга среди школьников растёт в Казахстане

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Для профилактики жестокости и буллинга среди учащихся Минпросвещения РК предлагает усилить ответственность родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В кулуарах мажилиса у вице-министра просвещения Едила Оспана спросили: "Почему несмотря на множество контролирующих органов в системе образования процветает жестокость среди школьников?".

"Все структуры, которые вы назвали, занимаются своими функциональными обязанностями, но тем не менее есть общественные явления, факторы, которые повлияли на такой рост. Мы будем работать, мы будем принимать кардинальные меры, законодательные меры, организационные меры, в том числе по усилению ответственности родителей, по усилению ответственности педагогов", - ответил Едил Оспан.

Вице-министр признал, что по статистическим данным есть рост случаев травли и буллинга детей, проявления жестокости среди учащихся.