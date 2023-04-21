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  • Количество случаев буллинга среди школьников растёт в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38
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Фото: pixabay.com

Количество случаев буллинга среди школьников растёт в Казахстане

Для профилактики жестокости и буллинга среди учащихся Минпросвещения РК предлагает усилить ответственность родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В кулуарах мажилиса у вице-министра просвещения Едила Оспана спросили: "Почему несмотря на множество контролирующих органов в системе образования процветает жестокость среди школьников?".

"Все структуры, которые вы назвали, занимаются своими функциональными обязанностями, но тем не менее есть общественные явления, факторы, которые повлияли на такой рост. Мы будем работать, мы будем принимать кардинальные меры, законодательные меры, организационные меры, в том числе по усилению ответственности родителей, по усилению ответственности педагогов", - ответил Едил Оспан.

Вице-министр признал, что по статистическим данным есть рост случаев травли и буллинга детей, проявления жестокости среди учащихся.

"Статистика показывает, что есть реальный рост таких случаев, надо срочно принимать меры. Одна из таких ключевых системных мер - усиление воспитательной работы в школах. Мы начали разработку такой концепции, начали работу по созданию родительской академии в школах, а также будем усиливать моральную ответственность родителей", - подчеркнул Едил Оспан.

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Сегодня, 15:38
256
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