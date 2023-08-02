Когда в столице откроются первые "комфортные школы" и какими они будут

В рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" в столице запланировано строительство 24 школ. Это позволит создать 44,4 тысячи новых ученических мест в одну смену. Редакция Baigenews.kz обратилась к оператору нацпроекта АО "Samruk-Kazyna Construction" с официальном запросом о текущем прогрессе в строительстве.

Когда будут построены новые школы

В компании сообщили, что в 2023 году в столице начнётся строительство 22 школ на 41,2 тысячи ученических мест в одну смену. Эти школы планируется сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

Строительство одной школы на 2000 мест начнётся в 2024 году, а завершится до конца 2025 года. Ещё одну школу на 1200 мест местные исполнительные органы выкупят у застройщика как товар. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

В целом, в Есильском районе Астаны планируется построить 15 школ, в Алматинском районе – шесть, в Байконурском районе – одну, а в Сарыаркинском районе – две школы.

"На сегодняшний день по 15 школам заключены EPC-контракты с застройщиками. По семи школам ведутся конкурсные процедуры, итоги которых станут известны в августе. ЕРС-контракт – это зарубежная методика управления строительством, согласно которому все процессы будут вестись одновременно и одной подрядной организацией либо консорциумом (Engineering - проектирование, Procurement - поставка оборудования и Construction - строительство), что позволит сэкономить время. Сейчас подрядные организации осуществляют подготовку земельных участков к строительству (ограждение, установка камер видеонаблюдения, мобилизация строительной техники, инженерно-геологические изыскания, забивка пробных свай и так далее). Параллельно идёт разработка проектно-сметной документации школ. После успешного прохождения проектно-сметной документации государственной экспертизы, начнутся строительно-монтажные работы", - отметили в Samruk-Kazyna Construction.

Сколько средств вложено в строительство

На строительство и оснащение объектов в рамках нацпроекта, в целом, предусмотрено 2,3 триллиона тенге из Национального фонда и республиканского бюджета.

"По Астане общая сумма заключенных 15 EPC-контрактов составляет 119,2 миллиардов тенге. Отметим, на сегодняшний день в столице 15 подрядчикам выплачены авансовые платежи на сумму 24,9 миллиардов тенге. По остальным школам, строительство которых предусмотрено начать в этом году, обьявлены открытые конкурсы на проектирование и строительство на 51,7 миллиардов тенге", - сообщили в компании.

Какими будут комфортные школы

В АО "Samruk-Kazyna Construction" отметили, что площадь комфортных школ в отличие от существующих общеобразовательных будет на 15-20 процентов больше, а также техническое оснащение увеличится в более чем четыре раза.

"В новых школах будут дополнительные специализированные кабинеты, такие как: кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, зал хореографии, три коворкинга для младшеклассников, средних классов и учителей. Также предусмотрены отдельные блоки для начальных классов и для среднего/старшего звена с размещением в них столовых с обеденными или буфетными залами, отдельные спортивные залы. Учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками и компьютерами. У каждого ученика будет индивидуальный шкафчик. На каждом этаже будет "питьевой фонтанчик". Это только часть удобств. Наша цель – сделать так, чтобы учащиеся получали качественное образование в наиболее комфортных условиях", - говорится в ответе.

Также сообщается, что школы не будут отличаться друг от друга как внешне, так и по внутреннему оснащению и комплектации.

"Таким образом, школьники в городах и сёлах будут иметь одинаковый доступ к качественному образованию. И такие продвижения в этом направлении делает именно нацпроект "Комфортная школа". В комфортных школах будут созданы все условия для детей с особыми потребностями. Учебные заведения оборудуют пандусами и лифтами. Дверные проемы сделают шире, будут предусмотрены отдельные специальные санузлы, а также кабинеты личной гигиены с учётом всех норм и стандартов", - пояснили в компании.

В "Samruk-Kazyna Construction" добавили, что техническое оборудование для школ, в том числе ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, подрядные организации закупят самостоятельно в рамках ЕРС-контрактов. Не будет отдельных лотов. Компания, выигравшая конкурс, должна будет не только построить объект, но и полностью его оснастить в соответствии с проектно-сметной документацией.

Напомним, цель этого нацпроекта состоит в устранении дефицита ученических мест в стране путём строительства около 400 новых "комфортных" школ. Завершить национальный проект планируется к концу 2026 года.